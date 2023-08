Eine berühmte Sängerin, ein modischer Kaffee und ein persönlicher Stern: Diese Dreifaltigkeit gibts nur in Basel. Wir treffen Nubya (49) am Spalenberg im Herzen von Basel, trinken vor dem Concept-Store Joyne mit eigenem Café eben denselbigen und schauen zu Boden. Denn hier, auf dem Basler Walk of Fame, hat die R’n’B-, Jazz- und Soulsängerin ihren eigenen Stern, in Stein gemeisselt. Am Spalenberg sind wichtige Personen aus der Region mit einer Tafel verewigt. 2022 wurde Nubya eine sogenannte «Ehrespalebärglemere». «Diese Auszeichnung hat mich sehr gefreut. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als mir mitgeteilt wurde, dass ich diese Würdigung erhalte. Was für eine Ehre!», erinnert sich Nubya.