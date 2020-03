Lange konnten sie ihre Ferien am Strand der Kanareninsel jedoch nicht geniessen – weil die Corona-Lage in Europa plötzlich dramatisch wurde und die Behörden drastische Massnahmen ergriffen. «Anfang der laufenden Woche wurden wir zuerst ins Hotelzimmer geschickt, die Gäste durften dieses nur noch zum Essen holen am Buffet verlassen. Der Strand wurde geschlossen», so Yasmine. Schliesslich sei dann angeordnet worden, dass sämtliche Gäste die Insel bis am Samstag verlassen müssen und das Hotel dann schliesse. Sofort haben sie und ihre Angehörigen den Flug auf den nächstmöglichen Termin umgebucht, um schnellstmöglich nach Hause zu kommen.