Sara Aduses Kampf gegen Genitalverstümmelungen

Vor einem Jahr zog Sara Aduse (33) in ihre Traumwohnung nach Rümikon AG. Hell, offen, mit Blick auf den Rhein. «Als ich das erste Mal hier stand, wusste ich: Das ist es, mein neues Zuhause!» Doch jetzt stapeln sich bereits wieder die Zügelkisten. Sara Aduse wandert aus. Nach Äthiopien, in das Land, in dem sie geboren wurde – und an den Ort, an dem sie eine der schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens gemacht hat.