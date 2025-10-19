Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Der Umzug nach Berlin. Jeniffer Morland («Schwarze Heidi») und ich beschlossen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, nach Berlin zu ziehen. Wir hatten nichts und vor allem keinen Plan. Aber es hat sich gelohnt. Wir sind beide noch hier und haben nicht vor zu gehen.