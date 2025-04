Sara Gmuer will in Berlin ganz hoch hinaus

Die SRF-Radiosendung «Künste im Gespräch» lobt Gmuers jüngstes Werk: «Der Roman ist in einem so unterhaltsamen wie schroffen Ton erzählt. Und die Handlung ist rasant wie eine Netflix-Serie. Es geht auf und ab. Langweilig wird es beim Lesen nie.» Es scheint, als ob die Tessinerin mit Luzerner Wurzeln an den Erfolg ihres Debütromans von vor zwölf Jahren nahtlos anknüpft: «Karizma» handelte von einer jungen Frau, die sich als Rapperin in der männerdominierten Rapszene durchsetzt. Gmuer stand einst selbst als Rapperin auf der Bühne; lief als Model über Catwalks, spielte in der ProSieben-Serie «Freunde – Das Leben beginnt» von 2003 bis 2006 die Rolle der Lisa Patzer, tauchte im Musikvideo der Punkband Die Ärzte im Song «Fiasko» auf – und besetzte ganz früher sogar mal selbst als Punk Häuser in Luzern.