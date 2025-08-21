Sara Leutenegger erklärt ihr neues Business

Bei dem Geschäft geht es Leutenegger und Epprecht vor allem darum, gegen die Fast Fashion zu arbeiten und so die Nachhaltigkeit in der Fashion-Industrie zu stärken. Das wollen sie mit DripDops erreichen, indem die Online Shops stets nur 48 bis 72 Stunden bestehen. In dieser Zeit können die Fans die von ihnen gewünschten Artikel bestellen. Nach Ablauf der Frist werden dann genau nur die Artikel produziert, die auch bestellt wurden. Damit werden nicht zu viele Produkte hergestellt, die im Nachhinein dann nur auf dem Abfall landen würden – wie es eben bei Fast Fashion der Fall ist.