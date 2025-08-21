Sara Leutenegger erklärt ihr neues Business

Dass Sara Leutenegger (30) eine tüchtige Geschäftsfrau ist, hat sie über die Jahre schon mehrfach gezeigt. Jetzt plant die Influencerin aber einen weiteren Coup: Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Steven Epprecht (36) und in Zusammenarbeit mit Errol Rodel, Beatrice Raimann und Dominik Heer starten sie ihr neues Businessmodeel DripDops. Und was genau ist DripDrops? Wir haben bei Sara Leutenegger nachgefragt.
«DripDops ist eine Full Service Agency, die Influencerinnen und Influencern hilft, vom Branding über Design bis hin zur Produktentwicklung und dem Versand ihr eigenes Modelabel aufzubauen», sagt sie. Und was bedeutet das jetzt genau? «Du kommst als Creator zu uns, bekommst deinen eigenen Brand mit den von dir eigens designten Modestücken und dann helfen wir dir, das Ganze aufzubauen und bis hin zur Logistik zu handeln. Und du als Creator kannst dich voll und ganz auf das konzentrieren, was deine Stärke ist: Content produzieren und deine Kollektion über deine Kanäle vermarkten.»
Bei dem Geschäft geht es Leutenegger und Epprecht vor allem darum, gegen die Fast Fashion zu arbeiten und so die Nachhaltigkeit in der Fashion-Industrie zu stärken. Das wollen sie mit DripDops erreichen, indem die Online Shops stets nur 48 bis 72 Stunden bestehen. In dieser Zeit können die Fans die von ihnen gewünschten Artikel bestellen. Nach Ablauf der Frist werden dann genau nur die Artikel produziert, die auch bestellt wurden. Damit werden nicht zu viele Produkte hergestellt, die im Nachhinein dann nur auf dem Abfall landen würden – wie es eben bei Fast Fashion der Fall ist.
Solche Online Shops eröffnet DripDrops dann mehrmals pro Jahr. Lief ein Artikel besonders gut, kann dieser beim nächsten Mal erneut angepriesen werden. Bevor die Zusammenarbeit mit DripDrops und den Influencern beginnt, prüfen Leutenegger und Epprecht, ob die Personen auch die Werte von ihnen und ihrem Unternehmen vertreten – einfach jeden nehmen sie also nicht.
Den ersten Launch gibt es am Donnerstag, 21. August ab 18 Uhr bis Sonntag, 24. August 18 Uhr. Den Start macht Sara Leuteneggers und Steven Epprechts eigenes Label «Woke Up CNFDNT» mit T-Shirts, Tanktops, Shirts und Caps.