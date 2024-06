Ungeduldige Passagiere drängen sich an der Passkontrolle des Flughafens in der kirgisischen Grossstadt Osch vor. Von den Zollbeamten ist um sechs Uhr in der Früh niemand am Schalter. Mitten im Geschehen: Sarina Arnold (44) und Tochter Felice. «Müsli, bist du aufgeregt?», fragt das Urner Model nach der 14-stündigen Anreise. «Ja, scho es Bitzli», entgegnet die 16-Jährige und schmiegt sich an ihr Mami. Endlich beginnt die Abfertigung – in gemächlichem Tempo. «In all den Jahren hat sich kaum etwas verändert», kommentiert Arnold amüsiert.