Sascha Ruefer ist frisch verliebt

Und rund läuft es nicht bloss in der Liebe, auch im Job ist Ruefer auf der Überholspur. «2022 wird mein Jahr! Ich darf als Moderator bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit dabei sein. Im Sommer feiere ich das 25-jährige Jubiläum bei SRF, und im November steht die Fussball-WM in Katar an. Das sind so viele Höhepunkte, wie es sie für mich in der Kadenz noch nie gegeben hat, und die Freude ist riesig.»