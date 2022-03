Sascha Ruefer liebt Eliane Müller

2021 war kein einfaches Jahr für Sascha Ruefer, 50. Die Beziehung des Sportmoderators und seiner langjährigen Partnerin Vera Schumacher, mit der er den gemeinsamen Sohn Matti, 8, hat, ging nach 14 Jahren in die Brüche. Doch pünktlich zu seinem 50. Geburtstag vergangenen Januar verriet der SRF-Mann, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. «Ich habe jemanden getroffen, der mir unglaublich wichtig ist und für den es sich lohnt, am Morgen aufzustehen. Ich habe weder danach gesucht noch mich darum bemüht, es ist einfach passiert. Ein Wink mit Folgen, der mich glücklich macht», erzählt er in der «Glückspost».