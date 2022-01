Plötzlich ist alles anders. Sascha Ruefer wollte seinen Sohn Matti, 8, von der Schule abholen und mit ihm die Mittagspause samt Fototermin mit der Schweizer Illustrierten am Sempachersee verbringen. Und für den Abend hatte Ruefers Sohn etwas Besonderes für den 50. Geburtstag seines Papis geplant: «Er wollte für mich kochen und eine Party für uns zwei vorbereiten.» Daraus wird nichts. Matti, der zum zweiten Namen Petter heisst und nach Skispringer Matti Hautamäki und Langläufer Petter Northug benannt wurde, ist in Quarantäne. Ruefer und Mattis Mutter haben sich vergangenen Sommer getrennt und teilen sich das Sorgerecht. Die Quarantäne verbringt Matti bei seiner Mutter. «Am meisten nervt ihn, dass er nicht zur Schule kann», sagt Ruefer, der nun den Nachmittag alleine in seinem Seehäuschen in Sursee LU verbringt. Die Ruhe vor dem Sturm sozusagen: Ende Januar fliegt Ruefer als Moderator für Schweizer Radio und Fernsehen an die Olympischen Spiele nach Peking – sofern er innerhalb 96 Stunden vor Abflug zwei negative Covid-Tests aufweisen kann.