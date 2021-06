Ein ganz besonderer Mensch wird allerdings nicht in Ruefers immerzu energetische Jubel-Sessions einstimmen: Sohn Matti. Im Gegensatz zu seinem Vater kann er dem runden Leder herzlich wenig abgewinnen. Er sei kein Fussballfan, sagt sein Vater, was an ihren Papi-Matti-Abenden deutlich werde. «Da essen wir dann ausnahmsweise auch mal vor dem Fernseher und schauen uns zusammen seine Lieblingsserien an – garantiert keinen Fussball-Match!»