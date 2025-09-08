Schauspieler Max Hubacher als Botschafter in Bangladesch

Immer noch neue Geflüchtete

Die Militärregierung in Myanmar vertreibt die Rohingya seit mehr als 50 Jahren in Wellen. Während einer der grössten im August 2017 wateten über 700'000 Menschen in tagelangen Fussmärschen durch den Monsun nach Cox’s Bazar. Die Bilder gingen um die Welt. Das Lager ist eingezäunt, Check-points kontrollieren die Ausgänge. Kinder dürfen nicht in die Schule, Erwachsene nicht auf Arbeitssuche. Die geflüchteten Menschen sollen sich nicht dauerhaft niederlassen. Zurück nach Myanmar können sie auch nicht – das Regime hat die Dörfer plattgewalzt und die Wälder gerodet. Die neueste Welle der Gewalt treibt über 100'000 Neuankömmlinge ins überfüllte Lager. Die Behörden von Bangladesch registrieren sie längst nicht mehr. Es würde sie zu Hilfe verpflichten, die sich das Land schlicht nicht leisten kann.