Schauspieler Sandro Stockers Heiratsantrag geht in Peru viral

Cristina zieht für Sandro Stocker in die Schweiz

Kennengelernt haben die beiden sich in Peru auf einer Party der amerikanischen Botschaft. Das ist nun drei Jahre her. Für Sandro Stocker läuft es zu diesem Zeitpunkt in der Schauspielerei in Peru sehr gut, dann kommt ein Angebot aus Deutschland für den Film «Hundslinger Hochzeit». Der Film wird zum grossen Erfolg und Stocker kehrt für eine Weile nach Europa zurück, weil er auch in der Schweiz Job-Angebote hat. Cristina kommt hinterher. «Der Plan war eigentlich immer, dass wir zurück nach Peru gehen», sagt Stocker. Mit der Zeit merken sie aber, dass die Schweiz auf lange Sicht vielleicht doch keine so schlechte Option ist. Sie beschliessen, zu bleiben. Und Sandro Stocker beschliesst, Cristina einen Antrag zu machen. Schon im Januar wird geheiratet. Vielleicht geht ja auch das Jawort viral, wer weiss.