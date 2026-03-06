Bei Hubacher ist so viel Offenheit über sein Liebesleben tatsächlich eine Seltenheit. Über etwaige Beziehungen und Partnerinnen hält er sich normalerweise sehr bedeckt. Einzig in einem Interview mit «Schweizer Illustrierte» liess er 2018 durchscheinen, dass er in einer Beziehung sei. Auf die Frage, wie er zur Dating-App «Tinder» stehe, antwortete er damals: «Wenn ich auf der Suche wäre, würde ich das nicht über Tinder machen.» Er bevorzuge es, «wenn man sich spontan, ohne diesen visuellen Vorab-Check, kennenlernt. Und wenn ich jemanden treffe, gehe ich lieber direkt auf Angriff.» Auf nähere Nachfrage antwortete er bloss: «Wie ich meine Freundin eroberte, erzähl ich jetzt nicht.»