Marcus Signer als Privatdetektiv Philip Maloney im Interview

Hatten Sie Einfluss auf die Dialoge?

Ja, ich habe geschaut, dass keine «verdeutschten» Ausdrücke zur Verwendung kommen und das alles wirklich Berndeutsch klingt. Fixe und bekannte Wendungen wie «Üble Sache, Maloney» und «ich tat, was ich in solchen Fällen immer tue» liessen wir natürlich stehen. Aber innerhalb der Dialoge wurde in den Original-Vorlagen oft vergessen, dass wir in der Schweiz sind. Dort machte ich meinen Einfluss als Berner geltend (lacht). Wir haben die Pilotfolge dann auf Hochdeutsch und in Dialektsprache gedreht, um zu schauen, was besser ankommt. Und wir merkten: Mundart geht viel mehr unter die Haut.