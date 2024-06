Acht Jahre nach Gründung des Startups ist die Stimmung bei Pedro Schmidt und seinen Mitarbeitenden in Zürich Wiedikon nüchtern betriebsam. Von einer Schnapsidee ist Ka-Ex nun weit entfernt. Das Getränk ist in fast ganz Europa erhältlich. In der Schweiz in der Migros, im Coop, in Apotheken und in Selecta-Automaten.