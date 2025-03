Schneller als die Kambundjis

Nach der Indoorsaison geht es für Xenia Buri nun in den Freiluftstadien weiter. Im Sommer möchte sie am European Youth Olympic Festival in Nordmazedonien teilnehmen. Und mit der U20-Staffel würde sie gern an den Europameisterschaften in Finnland starten. Ab dem nächsten Jahr ist Xenia Buri ohnehin zu alt für die U18. Dann kann sie in der U20-Kategorie auf Rekordjagd gehen. Weiterhin in beiden Disziplinen – die Entscheidung will sie vertagen, herausfinden, was sich in den nächsten Jahren für sie besser, natürlicher, schneller anfühlt. Auch ein Studium möchte die junge Frau gern eines Tages abschliessen – vielleicht Wirtschaft. Oder Recht. So ganz sicher ist sie sich auch hier nicht. Weil sie eben beides interessiert – genau wie bei den Hürden und dem Sprint.