Doch ist es tatsächlich die Zukunft eines Schweizer Gesamtweltcup-Siegers? Das sportliche Zeug dazu hat der Buochser vom Skiclub Hergiswil ­allemal. Zwei Siege und drei weitere Podestplätze weist sein Palmarès schon zu Beginn der erst dritten vollen Weltcupsaison auf. Und dass er sich nach Super-G und Riesenslalom eher mittel- als langfristig auch in der Abfahrt Richtung Weltspitze orientieren kann, ermöglicht die Corona-bedingt gekürzte Saison: Statt 500 Punkte in der saisonübergreifenden WCSL-Wertung brauchts diesen Winter nur 400, um in allen Disziplinen direkt nach den Spezialisten startberechtigt zu sein. Mit den 240 Punkten aus den drei ­bisherigen Saisonrennen und dem Übertrag von 2019/2020 hat Odermatt bereits 616 WCSL-Punkte auf dem Konto. So könnte er etwa auch am ­Lauberhorn schon nach den Top 30 starten. «Ein Sieg in Wengen oder ­Kitzbühel muss etwas vom Grössten sein», hat er bereits verlauten lassen. Und auch: «Der Traum vom Gesamtweltcup ist verlockender als Medail- len an Meisterschaften. Ich würde auf Renn­siege verzichten, holte ich dafür mit Konstanz die grosse Kristallkugel.»