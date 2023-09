Schnipo fürs Marathon-Debüt

Die Kulisse ist atemberaubend. Auf der 42,195 Kilometer langen Marathonrunde durch Berlin reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die andere: Siegessäule, Bundeskanzleramt, Reichstag, Fernsehturm, Kurfürstendamm, Brandenburger Tor. Nur: Dario Cologna macht in der deutschen Hauptstadt keine Hop-on-Hop-off-Rundfahrt im Doppeldecker. Der viermalige Langlauf-Olympiasieger rennt an diesem Tag mit Startnummer 150 entschlossen an den Attraktionen vorbei. Muss er auch! Der 37-jährige Münstertaler verfolgt bei seiner Marathon-Premiere ein ambitioniertes Ziel: eine Zeit unter 2:30 Stunden. Dafür hat er in den vergangenen zehn Wochen in seiner Wohnregion Davos hart trainiert. 80 Kilometer ist er pro Woche gelaufen.