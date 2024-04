An besagtem Mittwochabend war Meta Hiltebrand mit ihrer Angestellten Patricia Grob (27) auf dem Heimweg. Die beiden Frauen besuchten einen Event in Deutschland und befanden sich zum Zeitpunkt der Panne auf der Autobahn in der Nähe von Offenburg. «Plötzlich fing es an, zu klackern. Das Geräusch wurde immer lauter. Wir fuhren rechts ran», erinnert sich Hiltebrand. Die Frauen öffnen die Motorhaube und realisieren schnell, dass das Fahrzeug kein Öl mehr hat. «Ein ukrainischer Lastwagenfahrer hielt an und schenkte uns drei Liter Öl, das war sehr berührend», sagt Hiltebrand.