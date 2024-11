Dreieinhalb Wochen verbrachte die SRF-Moderatorin mit ihrem Team am anderen Ende der Welt und traf dort auf sechs Schweizerinnen und Schweizer, die ihr Glück in Neuseeland suchen. Die einen leben schon seit über 60 Jahren da, andere sind erst vor kurzem ins Land der Kiwis gezogen. Was sie alle eint: Die Liebe zu einem Land, in welchem eine Macher-Mentalität herrscht, wo das Leben draussen in der Natur stattfindet und wo es viel Platz für die persönliche Entfaltung gibt. «Neuseeland ist ähnlich genug wie die Schweiz – aber auch genug anders», erklärt Mona Vetsch die Faszination des Landes, die es zu einem Sehnsuchtsort für Schweizer Auswanderer macht. Die SRF-Frau besuchte das Land zum zweiten Mal und vor allem von den Begegnungen beeindruckt.