Es ist eine Europameisterschaft, die gezeigt hat, wie gut wir sein können. Wenn alles stimmt. Und das war in Deutschland der Fall. England hat im Viertelfinal gegen die Schweiz das beste Spiel der gesam- ten Euro gezeigt. Und doch: Wenn wir die grosse Chance hatten, einmal in einem grossen Turnier in den Halbfinal zu kommen – das wäre sie gewesen. Der Teamspirit war grossartig. Es muss alles zusammenpassen, um an einer Fussball-EM unter die letzten vier zu kommen.