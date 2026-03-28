Schriftstellerin Corinne Desarzens bricht alle Konventionen

Und in jedem Zimmer sind, ordentlich in Regalen, Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Den Inhalt jedes einzelnen hat sie im Kopf, dort, wo auch ihre eigenen Werke entstehen, «während ich abwasche, wandere oder schwimme». Sie zu Papier zu bringen, sei dann noch das Einfachste, die Schwerarbeit im Hirn sei ja gemacht. Dass immer Reisen in irgendeiner Form vorkommen, ist kein Zufall. Es ist ihre grosse Leidenschaft. «In jungen Jahren zog es mich in den Westen, die USA, Irland. Später in die Länder der ehemaligen Sowjetunion, Armenien, Georgien. Nach Griechenland und Äthiopien.»