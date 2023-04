Ihr Paradies als Tor zur Fantasie

Der Glanz in den Augen von Eveline Hasler ist trotz ihrer 90 Jahre kein bisschen verblasst. Die Schriftstellerin steht freudestrahlend in ihrem Garten in Ronco TI oberhalb von Locarno und lächelt in die Kamera des Fotografen. «Mein Haus hier eröffnet mir das Schöne und Bedeutungsvolle dieser Welt.» Ein inspirierender Ort, der ihre Fantasie beflügelt. Nun erhält sie den Glarner Kulturpreis. 40 Jahre nach Erscheinen ihres historischen Romans «Anna Göldin. Letzte Hexe»! Auf die Frage, was es ihr bedeutet, erst jetzt geehrt zu werden, sagt sie bescheiden: «Ich freue mich einfach nur.» Sie erhielt in ihrer Karriere viele Auszeichnungen: Vom Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 1978 für ihr Gesamtwerk über den Schubart-Literaturpreis, einen der ältesten des Landes Baden-Württemberg, bis zur 2012 verliehenen Ehrendoktorwürde der Uni Bern.