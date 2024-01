Der frisch getraute Ehemann hat seine Freundin Kolly (31) in Kenia gleich zweimal geheiratet: in einer afrikanischen Zeremonie in Iten und in grösserem Rahmen mit Gästen aus der Schweiz am Naivashasee. «Wir wollten beide Kulturen einbinden, aber in aller Einfachheit feiern.» Seit über sechs Jahren sind Kolly und Julien zusammen. Kennengelernt hat er die Tochter eines kenianischen Leichtathletikfunktionärs über gemeinsame Freunde. «Sie schenkt mir Lebensfreude und Stabilität», so der Europameister und Rekordhalter im Halbmarathon. Und sie habe ihn auch viel über die afrikanische Lebensart gelehrt. Die Familie seiner Frau hätte ihn sofort und herzlich aufgenommen.