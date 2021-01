Schwangere Frieda Hodel richtet ihr neues Zuhause ein

Frieda Hodel, 38, ist im Stress: «Jetzt wurden gerade die neuen Stühle geliefert», erzählt sie. Überhaupt würden nach und nach neue Möbel eintreffen. Sie, ihr Mann Fabio Zerzuben, 38, und Töchterchen Zuria, 3, sind umgezogen. Seit Mittwoch wohnen sie in einer 5,5-Zimmer-Neubauwohnung in Termen VS.