Heute steht ein Besuch beim Verein Migranten helfen Migranten an. Geschäftsführerin Alima Diouf plant für Ende Monat eine Veranstaltung zur Vermittlung zwischen der Polizei und Dunkelhäutigen. «Diskriminierung ist eine Realität», bringt es die gebürtige Senegalesin auf den Punkt. Jedoch bestünden Vorurteile in beide Richtungen. «Wir Schwarzen sind nicht alle Dealer, Prostituierte oder Sozialhilfebezüger. Und genauso wenig sind alle Polizisten Rassisten.» Hauptthema beim geplanten Event: Personenkontrollen. «Wir merken, dass die Verunsicherung und der Unmut in unserer Community sehr gross sind», erklärt Diouf, die seit 1994 in Basel lebt. «Schwarze werden öfter angehalten als Weisse – nicht erst seit George Floyd», ist sie überzeugt. Aus diesem Grund erstellt sie gerade ein Merkblatt für das richtige Verhalten bei Polizeikontrollen – zusammen mit der Kapo. Eine Sieben-Punkte-Anleitung mit Piktogrammen soll speziell Analphabeten als Leitfaden dienen. Punkt Nummer eins darauf: ruhig bleiben. «Ich würde da zwei lachende Smileys machen statt nur eines. Es gilt ja für beide Seiten», merkt Hostettler an. «Super, dass ihr erwähnt, dass die Hände stets sichtbar bleiben sollten. Das führt immer wieder zu Problemen», findet Lüthi.