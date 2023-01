«Den Wintersport totzureden, ist falsch»

In den USA kosten Tageskarten bis zu 200 Dollar – bald auch bei uns?

Am Whistler Mountain sind es gar 256 Dollar, ich war vor drei Jahren dort. Man muss sehen: In Amerika ist Skifahren ein elitärer Sport. Das ist in der Schweiz nicht so und wird es auch nicht werden. Im Gegensatz zu den USA haben wir eine breite Auswahl an verschiedenen Skiresorts, von gross und chic bis klein und fein. Rund 30 dieser Gebiete gehen über 2800 Meter, sind also schneesicher.