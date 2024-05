Für den Soundtrack zeichnet Luc Oggier. Der Berner Rapper weilt einen Monat im Big Apple, für diverse Projekte: «Die Stadt pulsiert und inspiriert, bietet so viel Ungleiches. Ich bin neugierig, was dieses Jahr noch fertig wird bei mir.» Botschafter Niculin Jäger, dessen Schweizer Generalkonsulat in New York das Kunstwerk präsentiert, freut sich über den Publikumsaufmarsch. «Die Installation steht für eine innovative Schweiz, die stolz ist auf ihr kulturelles Erbe und aufstrebende Künstler und Designer fördert.»