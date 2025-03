Schweizer Filmemacher tauchen mit den Giganten der Meere

Doch obwohl sie schon früh einen Bezug zum Wasser hatte, mit dem Tauchen begann sie erst wegen Manuel Spescha. Beide studierten Biologie und besuchten den gleichen Kurs für Naturfotografie. «Manu zeigte ein Bild von einer Qualle, und ich dachte: ‹Cooler Typ!›» Sie sehen sich an und grinsen – sie sitzen in der Küche in Andrés’ Elternhaus in Steinach, wo sie gerade zu Besuch sind. Sonst wohnen sie seit 2022 in der Nähe von Hamburg, drehen aber aktuell einen zweiteiligen Film über die Schweizer Tierwelt.