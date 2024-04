Worauf sind Sie stolz?

Natürlich auf meinen Weltrekord! Das ist schon was Tolles. Solche Erfolge flachen aber sehr schnell wieder ab. Man vergisst sie zwar nicht, aber es ist niemals wieder so speziell wie am ersten Tag. Deshalb bin ich vor allem stolz darauf, wie ich momentan leben kann. Ich habe so viele Freiheiten, reise in der ganzen Welt umher und liebe jeden Tag. Gerade mache ich noch meine KV-Lehre fertig, kann aber schon vom Sport leben.