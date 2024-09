Bei der Befreiung 1945 im KZ Buchenwald wog er noch 28 Kilo und kam ins Sanatorium nach Davos. Er machte in Zug eine Ausbildung zum Schaufensterdekorateur und studierte einige Semester an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Später zog er an den Lago Maggiore und führte ein erfülltes Leben mit Frau und Sohn.