Schweizer Influencerin rechnet mit feigen Zuggästen ab

Passagiere bekommen wegen Kopfhörer nichts mit

Ein User spricht einen neuen Aspekt an. «Ich bekomme oft praktisch nichts davon mit, was um mich herum passiert, wenn ich im Zug bin. Ich möchte dann meistens meine Ruhe haben und trage deshalb immer Kopfhörer mit voller Lautstärke», schreibt er. Dabei schaue er Serien oder höre Musik, weil er mit den anderen meist nichts zu tun haben möchte. «Wenn direkt vor mir oder neben mir etwas passiert, reagiere ich schon, aber alles andere bekomme ich nicht mit.»