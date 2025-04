Schweizer Königin trifft auf schwedische Prinzessin

Auf geheimer Mission nach Düsseldorf

«Was für ein Erlebnis», schreibt die ehemalige Schönheitskönigin auf Instagram und teilt dazu ein Video von ihrem Treffen mit Prinzessin Madeleine und ihrem Aufenthalt in Düsseldorf. «Ich bin mit Weleda in geheimer Mission nach Düsseldorf geflogen. Und ja, ich durfte Prinzessin Madeleine von Schweden persönlich treffen», beginnt Rigozzi ihr Video auf Instagram, in welchem sie die Eindrücke ihres Besuchs in Deutschland zeigt. Aber wie war es für Christa Rigozzi, eine Royal zu treffen? Wir haben bei der zweifachen Mutter nachgefragt.