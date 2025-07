«Schweizer können ja feiern!»

Die Fanmärsche waren beeindruckend, vor allem der Rekordmarsch durch Bern.

Diese Euphorie, diese Ambiance ist auch in meinem Freundeskreis hier in Frankreich ein viel diskutiertes Thema. Man ist allgemein überrascht, dass die Schweiz imstande ist, so ausgelassen zu feiern. Die EM ist in allen Bereichen eine positive Überraschung, das muss man schon sagen. Man hat den Eindruck, sie reisst das ganze Land mit. Die Schweiz ist ja sonst nicht gerade dafür bekannt, die grössten Zuschauermassen Europas zu mobilisieren, auch im Herrenfussball nicht.