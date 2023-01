Diese innere Aufgeräumtheit liess den Maler in Gedanken reisen. Zum 90. Geburtstag fertigte er Varianten seiner früheren Gräser an – in überraschenden Knallfarben! «Ich hatte Angst, die Farbigkeit würde die Betrachter schockieren.» Das Gegenteil war der Fall. Seine Bilder sind Meditationen für die Seele und im Museum in Burgdorf zu bewundern, das seinen Namen trägt. Unternehmer und Kunstsammler Willy Michel (75) hat es gestiftet. Er besitzt die grösste Sammlung an Gertsch-Bildern. «Er wird mir als ein Mensch in Erinnerung bleiben, der für seine Kunst gelebt hat und trotz seines Erfolgs bescheiden geblieben ist.» Wer den «Vier-Jahreszeiten-Raum» betritt, wird von starken Gefühlen ergriffen. Der Zyklus ist ein Höhepunkt in Gertschs Spätwerk. Er malte die vier Bilder von 2007 bis 2011. Wie es ihm gelang, seinen monumentalen Motiven jene verspielte Beiläufigkeit zu geben, bleibt sein Geheimnis. Zuletzt fiel ihm das Malen schwer.