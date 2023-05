Gibt es besonders denkwürdige Momente in der Zusammenarbeit mit Chanel?

Ich bin Karl Lagerfeld persönlich begegnet; ich bin in seiner Show gelaufen, als ich 17 war, das Komische ist aber, dass sich niemand daran erinnert. Ich habe also eigentlich nur mit Virginie gearbeitet. Es ist ein Privileg, für Chanel zu arbeiten, vor allem, seit ich die Entstehung ihrer Kleider miterleben durfte. Letztes Jahr luden sie mich in die Ateliers in Paris ein, als sie an der Haute-Couture-Kollektion arbeiteten.