Schweizer Musikerin Fannie will für Stefan Raab an den ESC

Bis am 28. November 2024 um Mitternacht konnten sich Musikerinnen und Musiker für «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?», der ESC-Ausscheidungssendung von Stefan Raab (58), bewerben. 3281 Anmeldungen gingen ein und wurden streng geprüft. Nun ist klar: Unter die letzten 24 Teilnehmerinnen hat es auch eine Schweizerin geschafft! In einer der drei Finalsendungen (14./15./22. Februar 2025) wird die Bernerin Fannie (42) auftreten und live um die Teilnahme am ESC in Basel singen.