Schweizer Newcomerin Jamila ist auf Times-Square-Plakat

Auch Jamila, deren musikalische Vorbilder Taylor Swift oder Lorde (28) sind, möchte eines Tages von der Musik leben können, ohne finanzielle Sorgen zu haben. Sie studierte Kulturwissenschaften, setzte nach dem Studium aber alles auf die Karte Musik. Dafür jobbt sie nebenbei in der Gastrobranche. Mit dem Gig als Equal-Botschafterin soll der kommende Sommer einen weiteren Karriereschub bringen. Die Popsängerin tritt an Festivals wie etwa «Luzern Live» oder «Stars in Town» in Schaffhausen auf. «Und ich arbeite an neuer Musik. Das Momentum, das ich durch die Spotify-Kampagne jetzt habe, möchte ich nutzen», so Jamila und kündigt an: «Vielleicht kommt schon diesen Sommer wieder Neues von mir!»