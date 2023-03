Sie hat die Fähigkeit, ihre geballte Lebenslust auf andere zu übertragen. Regula Mühlemanns Lachen ist erfrischend, ihre Natürlichkeit umwerfend. Heute Mailand, morgen Salzburg, danach Berlin: Die 37-jährige Luzernerin ist von den Bühnen der renommierten Opernhäuser nicht mehr wegzudenken. «Irgendwann gewöhnt man sich daran, Ziele zu erreichen, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie erreicht», sagt sie mit entwaffnender Offenheit. Die fiebrige Fleissarbeit während der letzten zehn Jahre hat sich ausgezahlt. Mühlemann brillierte mit ihrem lyrischen Koloratursopran in den Mozart-Opern «Die Zauberflöte» (Pamina) und «Le nozze di Figaro» (Susanna), gab die Gilda in Verdis «Rigoletto» und versetzte das Publikum vor wenigen Wochen am Liederabend zum Thema Heimat im Opernhaus Zürich in Ekstase. Kehrt sie von einem Engagement zurück, erfüllt sie das mit Glücksgefühlen. «Es gab Zeiten, da war ich eine Fremde in meiner eigenen Wohnung, fand in der Küche die Utensilien nicht mehr.» Der Erfolg hat sie wählerisch gemacht: «Wird es mir zu viel, lehne ich auch mal eine Traumrolle ab.»