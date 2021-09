Premiere von «No Time to Die»

Schweizer Prominenz im James-Bond-Fieber

Am Dienstag Abend feiert der neuste James-Bond-Film «No Time to Die» in Zürich im Rahmen des ZFF Schweizer Premiere. Wir waren am grünen Teppich dabei und wollten von den Stars wissen, wie viel Bond in ihnen steckt, welche Lizenz sie gerne hätten und was die Mission ihres Lebens ist.