Ein herrlich grüner Garten, ein laues Lüftchen, gute Musik und einen kühlen Drink in der Hand. So präsentierte sich die Party eines Unterwäsche- und Bademoden-Labels diese Woche in Zürich und die Schweizer Prominenz liess sich nicht lange bitten und trudelte zahlreich ein. In gelöster Stimmung plauderte It-Boy und Partyveranstalter Reto Hanselmann aus, mit wem er seinen letzten (und besten) Sommerflirt hatte, Musikerin Naomi Lareine verrät, warum sie heisse Sommernächte so sehr liebt und Ex-Bachelor Alan Wey mahnt: «Habt keinen Sex am Strand, sonst wird es richtig teuer.» Ob er aus Erfahrung spricht?