Schweizer Promis lieben die Autos der Zukunft!

Stars und starke Stimmen

Während draussen die Messehallen leuchten, stossen drinnen Branchenvertreter mit prominenten Markenbotschafterinnen und -botschaftern an. Sängerin Eliane Müller (35) bringt Tochter Elisa mit zum Subaru-Stand, Christa Rigozzi (42) kämpft sich mutig durch den Zürcher Stadtverkehr, um rechtzeitig fürs Fotoshooting bei Genesis zu sein und Marc Storace (74), Francine Jordi (48) und Ditaji Kambundji (23) posieren bei Peugeot. «Ich liebe Autofahren», sagt Kambundji, «mein Stil ist sicher, aber schnell – wie im Sport.» Storace wiederum schwört auf Fahr-Assistenzsysteme, während Jordi lacht: «Wenn das Auto mehr redet als mein Beifahrer, ist Schluss.» Am VIP-Vorabendevent im Blick Café moderiert Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli den ersten Technik-Talk: Mit BMW-Projektleiter Mike Reichelt diskutiert er über die Zukunft der Mobilität. Reichelt präsentiert dabei die neue Generation bei BMW und versprichtfür den iX3 «bis zu 800 Kilometer Reichweite».