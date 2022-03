Schweizer Promis spüren den Frühling

Die 39-jährige Frieda Hodel, die seit gut einem Jahr in Termen im Wallis lebt, verbrachte am ersten richtig schönen Frühlingswochenende wieder einmal etwas Zeit in ihrer Heimatstadt. Das Wetter versüsste ihren Aufenthalt in Zürich ganz offensichtlich, denn sie schreibt: «Schön wars in meiner Heimatstadt», und posiert auf dem Foto vor einer wunderschön rosa blühenden Magnolie.