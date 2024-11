Schweizer Schauspielerin Lara Wolf erobert Hollywood

Künstlerin zwischen zwei Kulturen

Lara Wolf wurde in Teheran als Tochter einer Iranerin und eines Schweizers geboren und ist in Winterthur zweisprachig aufgewachsen. Die Eltern hatten sich in der Schweiz durch gemeinsame Freunde kennengelernt, als die Mutter auf der Durchreise zu ihrem Bruder in die USA war. «Aber dann kam mein Vater daher und kochte anscheinend superfeine Spaghetti», erzählt die Zürcherin lachend. Zu Hause lief viel Musik. Sie lernte Gitarre spielen und nahm Gesangsunterricht. Lara war talentiert und hatte etwas gefunden, das sie so richtig glücklich machte. Schon das Schultheater hatte ihr eigentlich Spass gemacht, obwohl sie das Rampenlicht nicht suchte: «Auch jetzt bin ich in einem Kreis von Schauspielerinnen vermutlich die stillste. Ich beobachte lieber andere, als dass ich von mir erzähle.»