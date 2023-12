Sie macht was sie will und das ausgesprochen gut. Die in Paris geborene und in Zürich aufgewachsene Schauspielerin Ella Rumpf (28) debütierte 2014 als widerspenstige Ali in «Chrieg», faszinierte in der Netflix-Serie «Freud» als düsteres Medium Fleur-Salomé, oder in der HBO-Krimireihe «Tokyo Vice». Derzeit ist die Wandelbarkeit Ella Rumpfs in zwei extrem unterschiedlichen Rollen im Kino sehen. Als Influencerin Coco in «Fearless Flyers» sowie als weltfremdes Mathematik-Genie in «Le théorème de Marguerite».