Die Frauen hinter dem Schuhwunder On

Pandemie in Schanghai

Pestalozzi ist seit April bei On Generalmanagerin für das Europa-Geschäft und führt rund 250 Mitarbeitende, «ohne Millionenlohn», wie sie mit einem entwaffnenden Lächeln hinzufügt. Davor hat sie rund drei Jahre von Schanghai aus den gesamten asiatischen und australischen Markt aufgebaut und verantwortet. «Mein Mami ist sehr happy, dass ich wieder in der Schweiz bin», sagt die Zürcherin, die in Meilen am Zürichsee aufwuchs. Der Hauptgrund, warum sie wieder in der Schweiz ist, sei aber ihr Partner, der im Fintec-Bereich arbeitet und mit dem sie schon seit elf Jahren zusammen ist. «Die Pandemie machte das Reisen aus China unglaublich schwierig», sagt die studierte Ökonomin, die in Asien dreimal in einem Hotel in Quarantäne musste.