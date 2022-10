Mélanie Meillard braucht mehr Zeit

Loïcs Schwester Mélanie Meillard (24) hingegen tritt am Wochenende noch nicht an. «Ich werde am Samstag nicht am Start sein. Ich habe beschlossen, mir etwas mehr Zeit zu nehmen, um mich auf mein Training zu konzentrieren und dann in Levi (Finnland) in ​​guter Form zu sein.»