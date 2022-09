Während in der Schweiz der September sich bisher von seiner sommerlichsten Seite zeigt, haben unsere Schweizer Ski-Asse den Schnee anderswo suchen müssen. So sind die Riesenslalom- und Abfahrtsspezialisten wie etwa Marco Odermatt (24) oder Beat Feuz (35) seit Ende August in La Parva in Chile, während das Slalom-Kader mit Wendy Holdener (29), Corinne Suter (27) oder Ramon Zenhäusern (30) im argentinischen Ushuaia trainiert.