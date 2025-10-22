Schweizer Star-Influencer legt seine Einnahmen offen

So viel soll er mit den Videos verdienen

Fabian Egger mache mit den Videos mittlerweile richtig gutes Geld. Als ihn der «Blick» 2023 in Luzern besuchte, sagte er, dass er rund 3000 Franken pro Kooperation bekomme. «Drei Aufträge im Monat, dann können Nathalie und ich gut davon leben», sagte er. Nathalie ist seine Ehefrau und steht bei den Videos hinter der Kamera.